"Исламский джихад" о гибели жителей Газы в результате неудачных запусков ракет: "Это налог на войну"

Подполковник Авихай Эдри, ответственный за работу пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке, в своем X-блоге опубликовал найденные в ходе операции в Газе протоколы совещания с участием ХАМАСа и "Исламского джихада". Совещание состоялось в августе 2022 года, после операции ЦАХАЛа "На заре".

В ходе этого совещания Акрам аль-Аджури, член политбюро "Исламского джихада" в ответ на обвинения ХАМАСа в том, что в результате неудачных запусков ракет гибнут жители сектора, заявил: "Даже если погибнут тысячи, такова цена войны".

По данным ЦАХАЛа протокол заседания вел представитель ХАМАСа, с содержанием встречи были ознакомлены глава ХАМАСа в Газе Яхья Синуар и Маруан Исса, заместитель командира боевого крыла.

На этой встрече Акрам аль-Аджури утверждал, что ХАМАС обвиняет "Исламский джихад" в неудачных запусках ракет голословно, не предоставив убедительных доказательств.

Комментируя найденные в Газе секретные протоколы, Авихай Эдри пишет, что "Исламский джихад" и ХАМАС осознают опасность, которую представляют ракеты для жителей Газы, но продолжают запускать их из густонаселенных и даже гуманитарных районов, считая гибель мирных жителей "налогом на войну".