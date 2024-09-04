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Израиль

Вход в туннель, в котором были убиты израильские заложники, обнаружен в комнате ребенка

время публикации: 04 сентября 2024 г., 20:16 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 20:29
Вход в туннель, в котором были убиты израильские заложники, обнаружен в комнате ребенка
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила фотографии и видео, снятые в доме, в детской спальне которого находился вход в туннель, в котором были убиты израильские заложники.

Вход туннель был обнаружен военнослужащими 162-й дивизии и сотрудниками ШАБАКа. Военные отмечают, что объект был найден на территории, окруженной боевиками и на которой были расставлены множество ловушек для израильских сил.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что вход в туннель, находящейся в детской комнате, служит еще одним доказательством циничного использования ХАМАСом гражданской инфраструктуры.

Израиль
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