"Кан": заложники были убиты террористами в Рафиахе после того, как ХАМАС заметил приближение военных

Вечером 3 сентября корреспондент "Кан" Итай Блюменталь сообщил о результатах предварительного расследования обстоятельств казни шести заложников на юге сектора Газы.

Согласно указанному источнику, установлено, что наблюдатели ХАМАСа, находившиеся около туннеля, где удерживали заложников, увидели бойцов ЦАХАЛа, движущихся в их направлении, и было принято решение убить пленников.

Итай Блюменталь отмечает, что обычно, получив разведывательную информацию о живых заложниках, израильские военные стараются не предпринимать никаких открытых действий, чтобы не спровоцировать террористов. Возможно, в данном случае информации не было или она была неполной.

Рано утром 1 сентября ЦАХАЛ и ШАБАК официально объявили, что в секторе Газы 31 августа были найдены тела шести заложников, похищенных террористами. Были разрешены к публикации их имена. В официальном заявлении было сказано, что тела заложников, которых убили террористы ХАМАСа, были найдены в подземном туннеле в районе Рафиаха бойцами 162-й дивизии. В сообщении говорилось о том, что израильская разведка не располагала точными данными о том, где террористы удерживают заложников.

Были найдены и идентифицированы тела шести заложников. Это: Кармель Гат (39 лет, из Беэри), Эден Иерушалми (24 года, из Тель-Авива), Гирш Гольдберг-Полин (23 года, из Иерусалима, гражданин Израиля и США), Алекс Лобанов (32 года, из Ашкелона, гражданин Израиля и России), Альмог Саруси (26 лет, из Раананы), Ори Данино (24 года, из Иерусалима).

Эксперты установили, что причиной смерти стали пулевые ранения в голову и в другие части тела. То есть заложники были расстреляны террористами. Один из убитых заложников перед казнью был связан. Следов пыток на телах не было. Эксперты также отметили, что условия содержания заложников были тяжелыми. Позднее министерство здравоохранения опубликовало официальное сообщение о результатах патологоанатомической экспертизы тел, в ходе которой было установлено, что шестеро заложников были убиты террористами ХАМАСа несколькими выстрелами с близкого расстояния, смерть похищенных наступила примерно за 48-72 72 часа до момента проведения вскрытия, то есть, в четверг или в ночь на пятницу.