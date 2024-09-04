ЦАХАЛ: около полудня из Ливана по Израилю было выпущено около 65 ракет

ЦАХАЛ сообщает, что около полудня 4 сентября были зафиксированы пуски примерно 65 ракет из Ливана по Кирьят-Шмоне и окрестностям.

Часть ракет была успешно перехвачена израильскими системами ПРО. Другие ракеты упали на открытой местности, заявляют военные.

На месте падения ракет и фрагментов ракет возникло несколько пожаров, ведется их тушение.

Силы ЦАХАЛа атакуют объекты "Хизбаллы" на юге Ливана.