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Израиль

Очередной улов полиции: пять нелегалов и предметы с символикой Службы тюрем

время публикации: 04 сентября 2024 г., 13:14 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 13:14
Очередной улов полиции: пять нелегалов и предметы с символикой Службы тюрем
Пресс-служба полиции Израиля
Очередной улов полиции: пять нелегалов и предметы с символикой Службы тюрем
Пресс-служба полиции Израиля

На КПП "Хизме" был задержан автомобиль, водитель которого пытался быстро проехать без досмотра. Заподозрив возможную попытку теракта, полицейские погнались за автомобилем и остановили его. В машине находились несколько пассажиров.

Когда полицейские попросили всех выйти из машины, пятеро пассажиров вышли, а водитель, 22-летний житель северной части Иерусалима, заявил, что в машине внезапно сломался ручной тормоз, и он опасается, что машина покатится.

Во время досмотра выяснилось, что пятеро пассажиров – палестинцы из района Калькилии в возрасте от 30 до 60 лет. Во время допроса они признались, что планировали оставаться в Израиле в течение длительного времени.

При обыске машины сотрудники полиции обнаружили головной убор с символикой Службы тюрем, рацию, радиоприемник, а рядом с водительским сиденьем находилась мигалка с магнитом, закрепляемая на крыше машины. Не исключено, что подозреваемый использовал эти предметы, чтобы выдавать себя за сотрудника Службы тюрем и избегать досмотра при перевозке нелегалов.

Водитель машины и пассажиры были арестованы, водитель подозревается в незаконной перевозке нелегалов и других правонарушениях, палестинцев ждет обвинение в попытке незаконно проникнуть на территорию Израиля.

Израиль
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