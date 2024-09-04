Обломки ракет упали в Кирьят-Шмоне, причинив ущерб зданию. Пострадавших нет

Сотрудники полиции прибыли на место падения обломков ракет в районе города Кирьят-Шмона. В результате обстрела никто не пострадал, но имуществу был причинен ущерб.

Полицейские саперы и патрульная полиция Северного округа устанавливают места падения ракет и удаляют обломки, которые могут представлять опасность для населения.

В полиции призывают местных жителей не приближаться к ракетам, снарядам, беспилотникам и их обломкам, поскольку они могут содержать еще неразорвавшуюся взрывчатку. Если вы обнаружили такой обломок, следует сообщить о его местонахождении в полицию по телефону 100.