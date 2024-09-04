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Израиль

Обломки ракет упали в Кирьят-Шмоне, причинив ущерб зданию. Пострадавших нет

время публикации: 04 сентября 2024 г., 17:31 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 17:31
Обломки ракет упали в Кирьят-Шмоне, причинив ущерб зданию. Пострадавших нет
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции прибыли на место падения обломков ракет в районе города Кирьят-Шмона. В результате обстрела никто не пострадал, но имуществу был причинен ущерб.

Полицейские саперы и патрульная полиция Северного округа устанавливают места падения ракет и удаляют обломки, которые могут представлять опасность для населения.

В полиции призывают местных жителей не приближаться к ракетам, снарядам, беспилотникам и их обломкам, поскольку они могут содержать еще неразорвавшуюся взрывчатку. Если вы обнаружили такой обломок, следует сообщить о его местонахождении в полицию по телефону 100.

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