Герци А-Леви: "Нельзя отказываться ни от одной из целей войны"
время публикации: 04 сентября 2024 г., 17:18 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 17:18
Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви посетил во вторник центральную часть сектора Газы и провел оценку ситуации.
"Нельзя отказываться ни от одной из целей войны, – подчеркнул он. – ЦАХАЛ продолжает подавление военного крыла ХАМАСа и делает все, чтобы вернуть похищенных живыми. У каждого заложника, которого мы сможем вернуть живым, будет еще много лет впереди, и каждый террорист в конце концов будет уничтожен".
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