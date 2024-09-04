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Израиль

Герци А-Леви: "Нельзя отказываться ни от одной из целей войны"

время публикации: 04 сентября 2024 г., 17:18 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 17:18
Герци А-Леви: "Нельзя отказываться ни от одной из целей войны"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви посетил во вторник центральную часть сектора Газы и провел оценку ситуации.

"Нельзя отказываться ни от одной из целей войны, – подчеркнул он. – ЦАХАЛ продолжает подавление военного крыла ХАМАСа и делает все, чтобы вернуть похищенных живыми. У каждого заложника, которого мы сможем вернуть живым, будет еще много лет впереди, и каждый террорист в конце концов будет уничтожен".

Израиль
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