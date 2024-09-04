Герци А-Леви: "Нельзя отказываться ни от одной из целей войны"

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви посетил во вторник центральную часть сектора Газы и провел оценку ситуации.

"Нельзя отказываться ни от одной из целей войны, – подчеркнул он. – ЦАХАЛ продолжает подавление военного крыла ХАМАСа и делает все, чтобы вернуть похищенных живыми. У каждого заложника, которого мы сможем вернуть живым, будет еще много лет впереди, и каждый террорист в конце концов будет уничтожен".