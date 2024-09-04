США и Израиль обсудили деэскалацию конфликта с "Хизбаллой"
время публикации: 04 сентября 2024 г., 22:40 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 22:40
США и Израиль провели виртуальную встречу, посвященную деэскалации конфликта с "Хизбаллой" и дипломатическим решениям, которые помогли бы предотвратить полномасштабную войну. Об этом в своем Х-блоге написал обозреватель изданий Axios, Walla News и CNN Барак Равид.
Встреча длилась около часа. Американскую группу возглавлял советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, израильскую – Рон Дермер.