США и Израиль обсудили деэскалацию конфликта с "Хизбаллой"

США и Израиль провели виртуальную встречу, посвященную деэскалации конфликта с "Хизбаллой" и дипломатическим решениям, которые помогли бы предотвратить полномасштабную войну. Об этом в своем Х-блоге написал обозреватель изданий Axios, Walla News и CNN Барак Равид.

Встреча длилась около часа. Американскую группу возглавлял советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, израильскую – Рон Дермер.