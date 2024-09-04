Опрос 11-го телеканала: 53% поддерживают выход с Филадельфийской оси ради освобождения заложников

В среду, 4 сентября, телеканал "Кан-11" опубликовал итоги опроса общественного мнения, проведенного совместно с институтом Kantar. В ходе опроса респондентам были заданы вопросы, касающиеся их отношения к возможной сделке по освобождению похищенных.

Согласно опубликованным данным, 53% израильтян поддерживают уход Израиля с Филадельфийского коридора, если это позволит освободить похищенных. 29% респондентов считают, что ЦАХАЛ должен оставаться на Филадельфийской оси, даже если приведет к срыву сделки.

Респондентам также были заданы вопросы, касающиеся их политических предпочтений.

Согласно результатам опроса, если выборы в Кнессет состоялись сегодня, то партия "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцом вновь становится крупнейшей фракцией в Кнессете, получив 23 мандата (на два мандата больше, чем во время опроса, проведенного 22 августа). На втором месте "Ликуд" с 22 мандатами.

Остальные места в Кнессете распределяются следующим образом: партии "Еш Атид" и "Наш дом Израиль" получают по 14 мандатов; ШАС – 10; "Демократим" – 8; "Оцма Иегудит" – 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7; ХАДАШ-ТААЛ – 5; РААМ – 5, "Ционут Датит" – 4.

Партии нынешней коалиции получают 51 мандат.

В опросе приняли участие 600 человек старше 18 лет.