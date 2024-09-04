Прокуратура закрыла дело против бойца "китат коненут", признав его действия самообороной

Прокуратура Южного округа сообщила адвокату бойца отряда быстрого реагирования ("китат коненут") поселка Ретамим в Негеве о решении закрыть уголовное дело против него в связи с отсутствием вины. Речь идет о смерти Джумаа Данфири из бедуинского поселка Неот-Ховав. Рассмотрев все обстоятельства, прокуратура признала инцидент самообороной.

Инцидент произошел в начале февраля 2024 года: сотрудник охраны поселка Ретамим (центральный Негев) заметил трех подозреваемых, перебравшихся через забор и проникших в поселок. На место прибыл местный отряд самообороны, задержавший подозреваемых, жителей бедуинских деревень Бир-Хададж и Неот-Ховав.

Трое бойцов "китат коненут" контролировали каждый по одному задержанному, они спрашивали у бедуинов, зачем те пришли в поселок. На каком-то этапе Данфири попросил нагнуться, пообещав ответить на вопрос. Когда боец отряда быстрого реагирования нагнулся к нему, Данфири попытался ударить его ножом: оказалось, что он смог разорвать наручники.

Тогда боец "китат коненут" сделал шаг назад и выстрелил в нападавшего, убив его на месте.

В вердикте прокуратуры подчеркивается, что версия бойца, изложенная на допросе, была последовательной и была подтверждена результатами судебно-медицинской экспертизы. В прокуратуре указывают, что боец "китат коненут" действовал в рамках самообороны во время чрезвычайной ситуации.