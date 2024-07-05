Один из подозреваемых в "убийстве террориста": обвинения нелепы, чувствую себя преданным

Вечером 4 июля суд разрешил к публикации информацию о расследовании, которое ведется в отношении трех гражданских лиц. Они подозреваются в убийстве боевика "Нухбы", участвовавшего в резне 7 октября. Информация о проводимом расследовании вызвала множество публикаций в социальных сетях в поддержку подозреваемых.

Двое подозреваемых отпущены под домашний арест. Третий все еще находится под стражей. Их имена пока не разрешены к публикации. Но журналистам эти имена известны.

Вечером 5 июля Ynet опубликовал интервью с одним из подозреваемых – 22-летним С. из Эльканы, который отбывает домашний арест в доме своего 73-летнего деда. Полностью этот материал можно прочитать на сайте Ynet (автор: Меир Турджеман).

С., отслуживший срочную службу в боевых частях, рассказывает о том, что утром 7 октября 2023 года, узнав о террористическом нападении со стороны сектора Газы, он вместе со знакомым полицейским и с еще одним другом поспешил в приграничные с Газой районы, и уже в 8:24 они были в зоне боевых действий на перекрестке Шаар а-Негев. По словам С., они вступили в бой с террористами, рядом с ними сражались бойцы спецназа, которые потом погибли. Друг С. был ранен в плечо, но продолжал бой. С. рассказывает, что ему пришлось сражаться в разных местах и эвакуировать людей из зоны боевых действий, в том числе одного ребенка. Он подтвердил, что ему приходилось задерживать террористов и передавать их сотрудникам ШАБАКа. При этом С. заявляет, что фиксировал на камеру каждое такое задержание. В интервью Ynet С. говорит, что воевал на юге почти две недели, а вскоре после того, как он вернулся домой, к нему с обыском пришла полиция и объявила о проводимом расследовании. Потом был еще один обыск, а недавно его арестовали. С. заверяет, что сотрудничает со следствием и считает подозрения в свой адрес нелепыми. Он также говорит, что чувствует себя преданным, поскольку его – человека, который воевал против террористов и спасал людей, теперь обвиняют в убийстве.

В публикации отмечается, что С. никогда ранее не был судим. В полиции заявляют, что при обыске у него дома было найдено оружие, на которое не было лицензии. С. не признает себя виновным и выражает уверенность в том, что все обвинения с него в итоге будут сняты.

Примечательны слова С. о том, что он не знаком с двумя другими подозреваемыми. Одного из них он встретил случайно в зоне боевых действий.