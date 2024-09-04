x
04 сентября 2024
|
последняя новость: 09:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 сентября 2024
|
04 сентября 2024
|
последняя новость: 09:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ложная тревога около границы с Сирией

время публикации: 04 сентября 2024 г., 08:53 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 09:25
Тревога около границы с Сирией
Michael Giladi/Flash90

В 8:53 4 сентября тревога прозвучала в поселке Шамир, расположенном на Голанских высотах около границы с Сирией. Предварительно сообщалось, что возможно зафиксировано вторжение БПЛА. Позже ЦАХАЛ заявил, что тревога была ложной.

Ранее утром ЦАХАЛ сообщал про успешный перехват БПЛА, летевшего в сторону Израиля с востока. Подчеркивалось, что беспилотник не проник в воздушное пространство Израиля, при его перехвате никто не пострадал.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 сентября 2024

ЦАХАЛ подтвердил удары по целям на юге Ливана и перехват БПЛА, летевшего с востока
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 сентября 2024

Иракские боевики-шииты заявили о запуске БПЛА по порту Хайфы, беспилотник перехвачен