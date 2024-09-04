Ложная тревога около границы с Сирией

В 8:53 4 сентября тревога прозвучала в поселке Шамир, расположенном на Голанских высотах около границы с Сирией. Предварительно сообщалось, что возможно зафиксировано вторжение БПЛА. Позже ЦАХАЛ заявил, что тревога была ложной.

Ранее утром ЦАХАЛ сообщал про успешный перехват БПЛА, летевшего в сторону Израиля с востока. Подчеркивалось, что беспилотник не проник в воздушное пространство Израиля, при его перехвате никто не пострадал.