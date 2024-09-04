Задержаны подозреваемые в нападении на мужчину в Явне
время публикации: 04 сентября 2024 г., 09:17 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 09:21
Полиция сообщила о задержании трех мужчин – отца и двух его сыновей – по подозрению в нападении вечером 3 сентября на мужчину 25 лет на бульвар Ацмаут в Явне. В результате нападения мужчина получил тяжелое ножевое ранение. Он был доставлен в больницу "Каплан" в Реховоте.
Будет подано обращение в суд с просьбой о продлении срока содержания задержанных под стражей.
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