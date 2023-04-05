Ночью полиция применила силу, чтобы освободить мечеть Аль-Акса, где находилась группа экстремистов

В ночь на среду, 5 апреля, группа арабских экстремистов забаррикадировалась в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Переговоры результата не дали. Полиция была вынуждена применить силу, чтобы освободить помещение мечети до начала утренней молитвы.

В ходе столкновения экстремисты применяли петарды, камни и палки.

Участники беспорядков задержаны.

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Один полицейский был ранен в ногу брошенным камнем.

Пресс-служба полиции отмечает, что экстремисты нанесли ущерб мечети и осквернили ее.

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В свою очередь официальное агентство палестинской администрации Wafa передает, что поздно вечером 4 апреля израильские полицейские ворвались в молельный зал мечети Аль-Акса и атаковали находящихся там мусульман, применив против них светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули, а также дубинки и приклады. По данным Wafa, пострадали десятки мусульман.