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    В Израиле

    В ходе операции в Байт-Умаре ранен израильский военнослужащий

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    В ходе операции в Байт-Умаре ранен израильский военнослужащий
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на 5 апреля произошли беспорядки во время действий бойцов бригады "Эцион" в арабской деревне Байт-Умар (к северу от Хеврона). Участники беспорядков поджигали шины, бросали камни и взрывные устройства в сторону военных, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

    Сообщается, что один из военнослужащих был ранен в результате стрельбы, он доставлен в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек". Сведений о его состоянии на данный момент нет.

    Семья раненого извещена о происшедшем.

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    Ведется розыск причастных к нападению.

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