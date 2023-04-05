В ходе операции в Байт-Умаре ранен израильский военнослужащий
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В ночь на 5 апреля произошли беспорядки во время действий бойцов бригады "Эцион" в арабской деревне Байт-Умар (к северу от Хеврона). Участники беспорядков поджигали шины, бросали камни и взрывные устройства в сторону военных, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Сообщается, что один из военнослужащих был ранен в результате стрельбы, он доставлен в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек". Сведений о его состоянии на данный момент нет.
Семья раненого извещена о происшедшем.
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Ведется розыск причастных к нападению.
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