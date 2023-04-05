Вечером в среду, 5 апреля, началась пасхальная блокада палестинских территорий в Иудее и Самарии, а также сектора Газы. Полностью пограничные переходы возобновят работу в обычном режиме только в ночь на воскресенье, 9 апреля.

При этом в пятницу, 7 апреля (третья пятница Рамадана), планируется пропускать в Иерусалим арабов из Иудеи и Самарии, с соблюдением некоторых ограничений.

Начиная со вторника, 11 апреля, в 17:00 территория ПА и Газы вновь будет блокирована до ночи на четверг, 13 апреля.

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В периоды блокады территорий проезд или проход через пограничные КПП будет возможен только в гуманитарных, медицинских и исключительных случаях и при условии одобрения координатора деятельности правительства на палестинских территориях.

Отметим, что ЦАХАЛ не каждый год блокирует территорию Палестинской автономии в период праздника Песах. Решение принимается на основании оперативной информации, оно согласовывается с политическим руководством страны и общей службой безопасности (ШАБАК).

Накануне начала праздника Песах произошли беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме, позже террористы обстреляли ракетами израильскую территорию из Газы.

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В январе-апреле 2023 года арабскими террористами было совершено 22 теракта, жертвами которых стали 14 человек.

В прошлом многократно арабские террористы осуществляли нападения именно в период еврейского праздника Песах.

"Пасхальные теракты" в Израиле

В период "интифады Аль-Аксы" палестинские арабы неоднократно совершали теракты на территории Израиля в период празднования Песаха, несмотря на блокаду территорий.

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В результате серии "пасхальных" терактов в 2002 году погибли десятки израильтян. Наиболее кровавым из них был теракт в отеле "Парк" в Нетании. 27 марта 2002 года террорист-смертник вошел в нетанийскую гостиницу "Парк", где на праздничный ужин собрались сотни людей. Он сел на стул в центре зала торжеств и привел в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли 30 человек, около 150 получили ранения. Организаторы этого теракта позже были задержаны (арест последнего из них был произведен в сентябре 2009 года). Осенью 2011 года организатор теракта в отеле "Парк" Насер Сами Абд ар-Раззак Али ан-Насер "Ятаймэ" (из Туль-Карема), приговоренный к 29 пожизненным срокам, вышел на свободу в рамках "сделки Шалита".

Несколько дней спустя после теракта в отеле "Парк" были совершены еще три теракта-самоубийства. 30 марта прогремели два взрыва – в Иерусалиме (двое погибших) и в Тель-Авиве (один погибший). 31 марта 2002 года в результате взрыва террориста-смертника в хайфском ресторане "Маца" погибли 15 израильтян (весной 2009 года от полученных ранений скончался еще один человек, пострадавший в результате этого теракта).

На исходе Песаха, 24 апреля 2003 года был совершен теракт-самоубийство в Кфар-Сабе (один погибший).

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В 2004-2005 годах Песах в Израиле проходил относительно спокойно.

17 апреля 2006 года, в период праздника Песах, несмотря на полную блокаду палестинских территорий, смертник смог проникнуть на территорию Израиля и взорваться в закусочной "Рош а-Ир", в Тель-Авиве. В результате взрыва погибли 9 человек, позже в больницах умерли еще двое пострадавших.

В 2007 году, в период праздника Песах, ШАБАК предотвратил теракт в Тель-Авиве. ХАМАС планировал взорвать в городе заминированный автомобиль, управляемый смертником.

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В канун праздника Песах в 2008 году палестинские террористы совершили нападение на КПП "Керем Шалом", на границе сектора Газы. Были ранены 13 военнослужащих. Террористы планировали похищение солдат, но эти планы им не удалось осуществить.

В 2009 году, накануне Песаха, на севере Израиля была арестована группа молодых арабов, планировавших в праздничные дни теракт против евреев.

В 2010-м за несколько дней до праздника Песах в бою с палестинскими террористами на границе сектора Газы в районе Хан-Юниса погибли майор Элираз Перец и сержант Илан Святковский. А за несколько часов до начала праздника в Иерусалиме был предотвращен теракт с применением холодного оружия.

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В 2011 году перед Песахом в Нацерете были арестованы члены террористической ячейки "Смерть сионистам". Сообщалось также о задержании семерых жителей Восточного Иерусалима, совершивших нападения на пограничников. Тогда же были опубликованы подробности расследования убийства семьи Фогель в Итамаре, совершенного арабскими террористами накануне праздника Пурим.

14 апреля 2014 года, в день начала празднования Песаха, около Хеврона был обстрелян израильский автомобиль: подполковник полиции Барух Мизрахи был убит, его жена и ребенок получили ранения.

18 апреля 2016 года, накануне праздника Песах, в Иерусалиме террорист-самоубийца взорвал бомбу в автобусе номер 12. 20 израильтян получили ранения.

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14 апреля 2017 апреля, в период праздника Песах на площади ЦАХАЛ в Иерусалиме было совершено вооруженное нападение на пассажиров трамвая. Погибла 21-летняя гражданка Великобритании Ханна Бледон, находившаяся в Израиле по обмену студентами. Еще два человека получили легкие травмы. Террориста задержали. Убийцей оказался 57-летний Джамиль Тамими, житель иерусалимского квартала Рас аль-Амуд.

В 2022 году 15 апреля, в период праздника Песах, когда территория ПА была блокирована, в Хайфе арабка ранила ножом религиозного еврея.