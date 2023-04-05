"Пасхальная эскалация": беспорядки в Иерусалиме, обстрелы из Газы, ответные удары ЦАХАЛа. Хронология

В среду, 5 апреля, накануне еврейского праздника Песах произошли беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме. Вскоре после этого из сектора Газы была обстреляна израильская территория. ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Газе.

После теракта в Црифине руководство палестинской террористической организации ХАМАС выступило со следующим заявлением: "Мы приветствуем нападение, которое было совершено в рамках продолжающегося реагирования на преступления оккупационного сионистского режима и в ожидании завтрашнего вторжения в "Аль-Аксу"" (имелось в виду традиционное восхождение евреев на Храмовую гору в канун праздника Песах). Это заявление было прологом к началу нового витка противостояния.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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11:00. Две террористические группировки – "Комитеты народного сопротивления" и "Бригады Аль-Макаума аль-Утина" (военное крыло "Демократического фронта освобождения Палестины") – взяли на себя ответственность за сегодняшние ракетные обстрелы израильской территории. Судя по всему, боевики действовали с одобрения руководства ХАМАСа, пишет телеграм-канал Abu Ali Express.

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10:30. Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала спутниковые фотографии, на которых показаны объекты боевиков ХАМАСа, атакованные сегодня в ответ на ракетные обстрелы. Также опубликованы видеозаписи этих атак.

09:30. Накануне начала праздника Песах десятки евреев в сопровождении полиции поднялись на Храмовую гору в Иерусалиме. После ночных беспорядков на Храмовой горе усилены меры безопасности.

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09:00. ЦАХАЛ уточняет: минувшей ночью и утром по израильской территории из сектора Газы было выпущено от 16 до 18 ракет.

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08:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что самолеты израильских ВВС атаковали военный комплекс террористической организации ХАМАС в северной части сектора Газы, который использовался в качестве тренировочного лагеря боевиков. Кроме того танки ЦАХАЛ обстреляли позиции боевиков ХАМАСа около границы с сектором Газы.

07:30. Власти Египта и Иордании выступили с осуждением действий израильских силовых структур на Храмовой горе в Иерусалиме. Саудовская Аравия "выразила озабоченность".

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07:30. Командование ЦАХАЛа заявляет, что армия находится в состоянии повышенной готовности на всех фронтах. Особенное внимание уделяется границе с сектором Газы.

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07:00. В населенных пунктах, расположенных около границы сектора Газы, вновь сработали сигналы "Цева адом", предупреждающие о ракетных обстрелах. Сигналы "Цева адом" были слышны в Сдероте, Нетивоте и ряде других населенных пунктов.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что в Сдероте во время сигнала тревоги "Цева адом" пострадал мужчина примерно 30 лет, получивший травму в результате падения, когда спешил в бомбоубежище. Пострадавший доставлен в больницу "Барзилай" в Ашкелоне. Его травмы оценивают как легкие. Еще одному человеку потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильские танки нанесли удары по целям в секторе Газы в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля.

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06:30. Палестинские источники сообщают, что ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям в секторе Газы. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что самолеты израильских ВВС атаковали два "объекта сопротивления" – к юго-западу от города Газа и около лагеря беженцев Нусейрат, в центральной части сектора. При этом Safa сообщает, что силы ПВО ХАМАСа пытались обстреливать израильские самолеты ракетами "земля-воздух".

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что были нанесены удары по объектам террористической организации ХАМАС – завод, на котором производилось оружие, а также еще один объект, на котором производилось и складировалось оружие.

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06:00. ЦАХАЛ заявил, что обнаружена еще одна ракета, упавшая на открытой местности возле кибуца Яд Мордехай. Таким образом, всего минувшей ночью из Газы было выпущено десять ракет.

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05:00. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, заявляет, что ракетные обстрелы израильской территории были осуществлены "в ответ на жестокие нападения оккупантов на верующих в мечети Аль-Акса". Речь идет о действиях израильской полиции по освобождению мечети Аль-Акса от группы экстремистов.

03:30. Из Газы было выпущено еще четыре ракеты. Все они упали на открытой местности. "Железный купол" задействован не был. О пострадавших не сообщалось.

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03:00. Из сектора Газы выпущено пять ракет в сторону Сдерота, четыре из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Пятая ракета упала в промышленной зоне рядом с городом, причинен незначительный ущерб одному из заводов.

00:00. Сотни арабских экстремистов забаррикадировалась в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Переговоры результата не дали. Полиция была вынуждена применить силу, чтобы освободить помещение мечети до начала утренней молитвы. В ходе столкновения экстремисты применяли петарды, камни и палки. Полиция заявляет, что задержаны более 350 участников беспорядков. Один полицейский был ранен в ногу брошенным камнем. Пресс-служба полиции отмечает, что экстремисты нанесли ущерб мечети и осквернили ее.

В свою очередь официальное агентство палестинской администрации Wafa передает, что поздно вечером 4 апреля израильские полицейские ворвались в молельный зал мечети Аль-Акса и атаковали находящихся там мусульман, применив против них светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули, а также дубинки и приклады. По данным Wafa, пострадали десятки мусульман.

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Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2023 годы

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(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2023-й год.

Апрель. 16 ракет, 4 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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Март. 2 ракеты. Погибших и раненых нет.

Февраль. 15 ракет, 7 ракет перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Январь. 7 ракет, 3 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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2022-й год. Более 500 ракет. Свыше 200 ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибших нет. Двое раненых.

2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

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2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

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2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

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2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

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2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

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2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

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2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.