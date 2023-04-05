ЦАХАЛ: из Газы было выпущено деcять ракет, четыре из них перехвачены "Железным куполом"
Пресс-служба ЦАХАЛа уточняет: в ночь на 5 апреля из сектора Газы по территории Израиля было выпущено не менее десяти ракет.
Около 3:10 было выпущено пять ракет в сторону Сдерота, четыре из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Пятая ракета упала в промышленной зоне рядом с городом, причинен незначительный ущерб одному из заводов, передала пресс-служба Сдерота.
В 3:35 из Газы было выпущено еще четыре ракеты. Все они упали на открытой местности. "Железный купол" задействован не был.
О пострадавших не сообщалось.
Утром 5 апреля ЦАХАЛ заявил, что обнаружена еще одна ракета, упавшая на открытой местности возле кибуца Яд Мордехай. Таким образом, всего минувшей ночью из Газы было выпущено десять ракет.
Агентство Safa, офис которого находится в Газе, заявляет, что ракетные обстрелы израильской территории были осуществлены "в ответ на жестокие нападения оккупантов на верующих в мечети Аль-Акса". Речь идет о действиях израильской полиции по освобождению мечети Аль-Акса от группы экстремистов.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2023 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2023-й год.
Апрель. 10 ракет, 4 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.
Март. 2 ракеты. Погибших и раненых нет.
Февраль. 15 ракет, 7 ракет перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.
Январь. 7 ракет, 3 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.
2022-й год. Более 500 ракет. Свыше 200 ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибших нет. Двое раненых.
2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.
2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
Сдерот и населенные пункты на границе с Газой подверглись ракетному обстрелу
В Сдероте прозвучал сигнал системы раннего предупреждения о ракетном обстреле