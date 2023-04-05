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    В Израиле

    Хакеры "Anonymous Sudan" продолжают атаковать израильские серверы: недоступны сайты "Девятого канала" и Jerusalem Post

    время публикации: | последнее обновление:
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    Хакеры
    AP Photo/Elise Amendola

    В среду, 5 апреля, продолжились хакерские атаки, целями которых на этот раз стали сайты ряда израильских СМИ. Ответственность на себя взяла группа "Anonymous Sudan", анонсировавшая эти атаки.

    В настоящее время из-за хакерской атаки недоступны сайты русскоязычного "Девятого канала" (9tv.co.il) и газеты The Jerusalem Post (jpost.com).

    Также сегодня были атакованы сайты телерадиокорпорации "Кан" (kan.org.il) и 14-го телеканала (now14.co.il). Эти сайты позже восстановили свою работу.

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    Атака продолжается, ее кульминация намечена на 7 апреля.

    4 апреля хакерской атаке подверглись сайты всех университетов Израиля. Атака привела к тому, что сайты израильских университетов стали недоступными для пользователей.

    Хакерская атака является частью кампании #OPIsrael, в ходе которой политически мотивированные хакеры пытаются атаковать различные цели в израильском сегменте интернета, отмечает компания Check Point, которая вечером 4 апреля также была атакована хакерами (сайт был недоступен всего несколько минут, после чего его работоспособность была восстановлена в полном объеме).

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Апреля 2023
    СМИ: продолжается хакерская атака на израильские сайты
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Апреля 2023
    Сайты университетов Израиля атакованы хакерской группой "Anonymous Sudan"
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