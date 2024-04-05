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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 5 апреля: интенсивность боевых действий нарастает

время публикации: 05 апреля 2024 г., 06:33 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 06:35
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 5 апреля: интенсивность боевых действий нарастает
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 5 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий нарастает.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в городе Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Байт Лахии; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Шейх Зайэд; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на севере сектора.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Нусейрате и к востоку от Аль-Бурейджа

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в центре и на западе Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Рафаха, на восточных подступах к Рафаху была замечена израильская бронетехника. Сообщалось, что в результате обстрела израильскими военными машины "скорой помощи" в Хан-Юнисе погиб парамедик.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 5 апреля.

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