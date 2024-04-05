Столкновения около Аль-Аксы в четвертую пятницу Рамадана, поступают сообщения о пострадавших

Иерусалимский Вакф сообщает, что рано утром 5 апреля, в четвертую пятницу Рамадана, около 65 тысяч мусульман поднялись на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, для участия в массовой утренней молитве.

Поступают сообщения о столкновениях, а также о пострадавших на Храмовой горе в результате применения полицией слезоточивого газа.

Ожидается, что на дневной молитве около Аль-Аксы молящихся мусульман сегодня будет вдвое больше.

5 апреля в этом году мусульмане отмечают четвертую пятницу месяца Рамадан. В Иерусалиме и окрестностях израильской столицы для обеспечения порядка дислоцированы тысячи полицейских, пограничников и сотрудников сил безопасности. Особое внимание уделяется Старому городе Иерусалима.

Были введены жесткие возрастные ограничения для жителей Палестинской автономии: на Храмовую гору пропускали только при наличии соответствующего разрешения – детей до 10 лет, мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет.

Напомним, что в этом году священный для мусульман месяц Рамадан (девятый месяц мусульманского лунного календаря) начался вечером 10 марта. В течение месяца Рамадан верующие мусульмане соблюдают строгий пост – в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Согласно Корану, в период месяца Рамадан совершение благих дел считается особенно важным.

При этом террористические организации зачастую в период месяца Рамадан активизируют свою деятельность, заявляя об особой "святости джихада" в такие дни.