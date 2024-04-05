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Израиль

Полиция объявила о задержании на Храмовой горе восьми мусульман, подозреваемых в призывах к террору

время публикации: 05 апреля 2024 г., 08:09 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 08:16
Полиция объявила о задержании на Храмовой горе восьми мусульман, подозреваемых в призывах к террору
AP Photo/Mahmoud Illean

Полиция сообщает, что утром 5 апреля, в четвертую пятницу Рамадана, на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, были задержаны восемь подозреваемых в причастности к беспорядкам и подстрекательству к террору.

В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что подстрекательство выражалось в выкрикивании и распевании призывов к террору и в поддержку террористических организаций во время массовой утренней молитвы, в которой участвовали тысячи мусульман.

Четверо задержанных являются жителями арабских кварталов Иерусалима, другие четверо – с севера Израиля.

Арабские СМИ заявляют, что при разгоне толпы на Храмовой горе израильская полиция сегодня утром применяла гранаты со слезоточивым газом, есть пострадавшие.

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