Полиция объявила о задержании на Храмовой горе восьми мусульман, подозреваемых в призывах к террору

Полиция сообщает, что утром 5 апреля, в четвертую пятницу Рамадана, на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, были задержаны восемь подозреваемых в причастности к беспорядкам и подстрекательству к террору.

В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что подстрекательство выражалось в выкрикивании и распевании призывов к террору и в поддержку террористических организаций во время массовой утренней молитвы, в которой участвовали тысячи мусульман.

Четверо задержанных являются жителями арабских кварталов Иерусалима, другие четверо – с севера Израиля.

Арабские СМИ заявляют, что при разгоне толпы на Храмовой горе израильская полиция сегодня утром применяла гранаты со слезоточивым газом, есть пострадавшие.