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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объектам, принадлежащим шиитскому движению "Амаль"

время публикации: 05 апреля 2024 г., 21:41 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 22:17
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объектам, принадлежащим шиитскому движению "Амаль"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военному зданию, расположенному в районе Марджаюн, на юге Ливана, и принадлежащему шиитскому движению "Амаль", в котором находились несколько террористов этого движения. С начала войны движение "Амаль" участвовало в боевых действиях на стороне террористов, а в последние дни им планировалось еще одно нападение на Израиль.

ВВС ЦАХАЛа также атаковали террористические инфраструктуры "Хизбаллы" в деревнях Кила и Тир-Харфа, а также в районах Мис аль-Джбейль и Блайда.

Кроме того, бойцы бригады "Голани" выявили террориста, посредством дрона осуществлявшего наблюдение за ситуацией на севере Израиля; террорист был уничтожен.

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