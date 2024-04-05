ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объектам, принадлежащим шиитскому движению "Амаль"

Истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военному зданию, расположенному в районе Марджаюн, на юге Ливана, и принадлежащему шиитскому движению "Амаль", в котором находились несколько террористов этого движения. С начала войны движение "Амаль" участвовало в боевых действиях на стороне террористов, а в последние дни им планировалось еще одно нападение на Израиль.

ВВС ЦАХАЛа также атаковали террористические инфраструктуры "Хизбаллы" в деревнях Кила и Тир-Харфа, а также в районах Мис аль-Джбейль и Блайда.

Кроме того, бойцы бригады "Голани" выявили террориста, посредством дрона осуществлявшего наблюдение за ситуацией на севере Израиля; террорист был уничтожен.