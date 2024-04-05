ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объектам, принадлежащим шиитскому движению "Амаль"
время публикации: 05 апреля 2024 г., 21:41 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 22:17
Истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военному зданию, расположенному в районе Марджаюн, на юге Ливана, и принадлежащему шиитскому движению "Амаль", в котором находились несколько террористов этого движения. С начала войны движение "Амаль" участвовало в боевых действиях на стороне террористов, а в последние дни им планировалось еще одно нападение на Израиль.
ВВС ЦАХАЛа также атаковали террористические инфраструктуры "Хизбаллы" в деревнях Кила и Тир-Харфа, а также в районах Мис аль-Джбейль и Блайда.
Кроме того, бойцы бригады "Голани" выявили террориста, посредством дрона осуществлявшего наблюдение за ситуацией на севере Израиля; террорист был уничтожен.