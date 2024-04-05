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Возле Беэр-Яакова перевернулся автомобиль; один человек погиб, двое пострадали

время публикации: 05 апреля 2024 г., 20:16 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 20:21

Возле Беэр-Яакова перевернулся автомобиль, в результате чего погиб 20-летний мужчина.

Прибывшая на место происшествия бригада службы скорой помощи "Маген Давид Адом" нашла мужчину лежащим на земле, без пульса и дыхания. Парамедики были вынуждены констатировать его смерть.

Еще два человека получили травмы, один из них находится в состоянии средней тяжести, другой – в легком.

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