Автомобиль сбил мотоциклиста возле Петах-Тиквы: погиб мужчина в возрасте около 40 лет

Мужчина в возрасте около 40 лет погиб в результате аварии на шоссе 471 между развязкой Гат Римон и районом Петах-Тиквы Шаария. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщение о ДТП поступило в 10:55.

Прибывшие на место происшествия парамедики МАДА увидели мужчину в возрасте около 40 лет без признаков жизни, и им ничего не оставалось, кроме как констатировать его смерть.

По сообщению медиков, в результате столкновения мотоциклист отлетел на несколько метров на обочину, перелетев через бетонное дорожное заграждение. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.