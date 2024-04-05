Автомобиль сбил мотоциклиста возле Петах-Тиквы: погиб мужчина в возрасте около 40 лет
время публикации: 05 апреля 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 11:40
Мужчина в возрасте около 40 лет погиб в результате аварии на шоссе 471 между развязкой Гат Римон и районом Петах-Тиквы Шаария. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщение о ДТП поступило в 10:55.
Прибывшие на место происшествия парамедики МАДА увидели мужчину в возрасте около 40 лет без признаков жизни, и им ничего не оставалось, кроме как констатировать его смерть.
По сообщению медиков, в результате столкновения мотоциклист отлетел на несколько метров на обочину, перелетев через бетонное дорожное заграждение. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
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