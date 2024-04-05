В районе Туль-Карема бойцы-"псевдоарабы" арестовали троих террористов и ликвидировали нападавшего

Пресс-служба пограничной полиции Израиля уточняет: утром 5 апреля в районе Туль-Карема бойцами-"псевдоарабами" был ликвидирован террорист, еще трое разыскиваемых террористов арестованы.

В сообщении отмечается, что операция была проведена под руководством общей службы безопасности (ШАБАК). Бойцы действовали по согласованному плану, трое террористов были задержаны, при отходе другие боевики оказали вооруженное сопротивление. Был нейтрализован террорист, бросивший взрывное устройство в сторону израильских бойцов.

Среди израильских бойцов потерь нет.