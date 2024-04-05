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Израиль

Силы ЦАХАЛа в ночь на 5 апреля действовали в районах Шхема, Дженина, Бейт-Лехема, Хеврона

время публикации: 05 апреля 2024 г., 06:48 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 06:56
Силы ЦАХАЛа в ночь на 5 апреля действовали в районах Шхема, Дженина, Бейт-Лехема, Хеврона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 5 апреля действовали в Шхеме (включая Аскар) и около Шхема (в Байте), около Дженина (в Кафр-Раи, Фахме, Аррабе), около Бейт-Лехема (в Байт-Фаджаре, Хусане), около Хеврона (в Дуре, Байт-Уммаре).

Происходили столкновения. Поступали сообщения о пострадавших с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 5 апреля.

Израильские военные в деревне Дура, к югу от Хеврона, окружили дом террориста Муамана Файеза Масалмэ, совершившего несколько дней назад теракт в Ган-Явне, в результате которого погиб 34-летний Лидор Леви. Проводится обыск. Судя по имеющимся данным, семье террориста было предъявлено предписание о разрушении дома.

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