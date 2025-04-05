На территорию больницы "Вольфсон" были брошены две светошумовые гранаты

Две светошумовые гранаты были брошены на территорию больницы "Вольфсон" в Холоне.

Полицейские саперы прибыли на место происшествия и обезвредили гранаты с соблюдеием необходимых мер предосторожности.

Когда сотрудники полиции, в ходе поиска подозреваемых, вышли на спортивную площадку рядом с больницей, находившиеся на поле болельщики спрововцировали конфликт; двое из них были задержаны.