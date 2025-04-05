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Израиль

На территорию больницы "Вольфсон" были брошены две светошумовые гранаты

Полиция
время публикации: 05 апреля 2025 г., 14:45 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 14:45
На территорию больницы "Вольфсон" были брошены две светошумовые гранаты
Пресс-служба полиции Израиля

Две светошумовые гранаты были брошены на территорию больницы "Вольфсон" в Холоне.

Полицейские саперы прибыли на место происшествия и обезвредили гранаты с соблюдеием необходимых мер предосторожности.

Когда сотрудники полиции, в ходе поиска подозреваемых, вышли на спортивную площадку рядом с больницей, находившиеся на поле болельщики спрововцировали конфликт; двое из них были задержаны.

Израиль
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