На территорию больницы "Вольфсон" были брошены две светошумовые гранаты
время публикации: 05 апреля 2025 г., 14:45 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 14:45
Две светошумовые гранаты были брошены на территорию больницы "Вольфсон" в Холоне.
Полицейские саперы прибыли на место происшествия и обезвредили гранаты с соблюдеием необходимых мер предосторожности.
Когда сотрудники полиции, в ходе поиска подозреваемых, вышли на спортивную площадку рядом с больницей, находившиеся на поле болельщики спрововцировали конфликт; двое из них были задержаны.