Силы ЦАХАЛа продолжают действовать на юго-западе Сирии

В течение последней недели силы бригады "Цанханим" действовали в Сирии под командованием 210-й дивизии "А-Башан".

В ходе одного из рейдов был обнаружен штаб одного из подразделений армии Асада. На территории штаба были найдены и уничтожены выведенные из эксплуатации танки, БТР и артиллерийские орудия.

Кроме того, было найдено и изъято другое оружие, в том числе минометы и десятки ракет.