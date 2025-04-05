x
05 апреля 2025
|
последняя новость: 13:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 апреля 2025
|
05 апреля 2025
|
последняя новость: 13:45
05 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Силы ЦАХАЛа продолжают действовать на юго-западе Сирии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 05 апреля 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 13:58
Силы ЦАХАЛа продолжают действовать на юго-западе Сирии
Пресс-служба ЦАХАЛа

В течение последней недели силы бригады "Цанханим" действовали в Сирии под командованием 210-й дивизии "А-Башан".

В ходе одного из рейдов был обнаружен штаб одного из подразделений армии Асада. На территории штаба были найдены и уничтожены выведенные из эксплуатации танки, БТР и артиллерийские орудия.

Кроме того, было найдено и изъято другое оружие, в том числе минометы и десятки ракет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 25 марта 2025

ЦАХАЛ продолжает действовать на юго-западе Сирии. Фото, видео