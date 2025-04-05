Силы ЦАХАЛа продолжают действовать на юго-западе Сирии
время публикации: 05 апреля 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 13:58
В течение последней недели силы бригады "Цанханим" действовали в Сирии под командованием 210-й дивизии "А-Башан".
В ходе одного из рейдов был обнаружен штаб одного из подразделений армии Асада. На территории штаба были найдены и уничтожены выведенные из эксплуатации танки, БТР и артиллерийские орудия.
Кроме того, было найдено и изъято другое оружие, в том числе минометы и десятки ракет.
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