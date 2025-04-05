Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 5 апреля, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность, местами туман. Утром возможны моросящие дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 10-20 градусов, в Тель-Авиве – 17-20, в Хайфе – 15-19, в Эйлате – 17-28, в Беэр-Шеве – 12-24, в Мицпе-Рамоне – 9-24, на побережье Мертвого моря – 16-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-21, в Ариэле – 11-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-20, на Голанских высотах – 11-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 25 км/ч). Вечером ожидается перемена ветра на восточный.

В воскресенье ожидается резкое повышение температуры, пустынный ветер (шарав). В понедельник будет облачно, температура выше среднесезонной. Во вторник – шарав, очень жарко. В среду-четверг – значительное понижение температуры.