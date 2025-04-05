На следующей неделе в Израиле ожидается шарав: будет жарко и сухо

В воскресенье, 6 апреля, в Израиле ожидается резкое повышение температуры, будет дуть устойчивый пустынный ветер (шарав). Прогнозируется повышенная запыленность воздуха.

В Иерусалиме температура днем в воскресенье поднимется до 29 градусов, в Тель-Авиве – до 31, в Хайфе – до 30, в Беэр-Шеве – до 34, в Эйлате – до 31. Жарче всего будет в Иорданской долине – до 35 градусов днем.

В понедельник будет по-прежнему жарко и сухо, хотя температура немного понизится.

Пик шарава придется на вторник, 8 апреля: в Иерусалиме температура днем поднимется до 34 градусов, в Тель-Авиве – до 36, в Хайфе – до 36, в Беэр-Шеве – до 38, в Эйлате – до 37, в Иорданской долине – до 39.

В среду-пятницу, 9-11 апреля, ожидается значительное понижение температуры до среднесезонного уровня и ниже.