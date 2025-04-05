Абу Убайда: живые заложники не будут эвакуированы из опасных районов Газы
время публикации: 05 апреля 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 09:23
Пресс-секретарь "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС) Абу Убайда заявил газете "Аль-Ахбар", связанной с "Хизбаллой", что "не менее половины живых заложников находятся в тех районах Газы, население которых ЦАХАЛ потребовал эвакуировать в последние дни".
"Мы решили не переводить заложников из этих районов и держать их там, соблюдая меры безопасности", – заявил Абу Убайда, добавив, что Израиль должен "немедленно договориться об их эвакуации или освобождении".
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