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Израиль

Абу Убайда: живые заложники не будут эвакуированы из опасных районов Газы

Заложники
ХАМАС
время публикации: 05 апреля 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 09:23
Абу Обейда: живые заложники не будут эвакуированы из опасных районов Газы
Flash90. Фото: А.Катиб

Пресс-секретарь "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС) Абу Убайда заявил газете "Аль-Ахбар", связанной с "Хизбаллой", что "не менее половины живых заложников находятся в тех районах Газы, население которых ЦАХАЛ потребовал эвакуировать в последние дни".

"Мы решили не переводить заложников из этих районов и держать их там, соблюдая меры безопасности", – заявил Абу Убайда, добавив, что Израиль должен "немедленно договориться об их эвакуации или освобождении".

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