Повестка выборов, накануне праймериз, переходы из партии в партию. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Едва ли не главная задача любой партии, стремящейся к победе на выборах – определить выгодную для себя тему дискуссию и навязать ее оппоненту. В 1996 году Биньямин Нетаниягу навязал Шимону Пересу дискуссию о единстве и неделимости Иерусалима, убедил израильтян в том, что Перес разделит Иерусалим, и одержал победу.

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Ровно десятилетие спустя ультраортодоксальные партии вместе с "Кадимой" навязали бывшему министру финансов Нетаниягу тему бедственного положения слабых слоев населения и отправили "Ликуд" в глубокую оппозицию с 12 мандатами.

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Выборы за выборами картина повторяется: когда "Ликуду" удается навязать дискуссию по вопросам внешней политики и безопасности (будущее Иудеи и Самарии, Иран), как правило, эта партия одерживает победу. Когда выборы фокусируются на экономической повестке дня, левоцентристский лагерь получает изначальное преимущество.

На этой неделе Биньямин Нетаниягу представил экономическую программу "Ликуда". Впервые за много лет партия, возглавляемая Нетаниягу представила избирателям, что-то кроме лидера. И тот факт, что избрана именно экономическая платформа, свидетельствует о том, что в "Ликуде" рассчитывают на успех.

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Причина очевидна. Волна подорожаний, экономическое положение занимает сегодня израильтян более всего остального. По данным опроса NEWSru.co.il, 30% наших читателей считают главной темой предстоящих выборов экономический вопрос. Объяснение лидеров уже распавшейся коалиции, в первую очередь министра финансов Авигдора Либермана, согласно которому рост цен во многих странах сильно выше, чем в Израиле, и в целом наша ситуация не настолько плоха, по всей видимости, является слабым утешением для израильтянина, который приходит в магазин и платит сотни шекелей за небольшую покупку.

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В этой ситуации оппозиция имеет изначальное преимущество, так как нынешняя волна подорожаний произошла "не в ее смену", и формально ответственность лежит на уходящем правительстве. В оппозиции обоснованно рассчитывают на короткую память избирателей и на то, что резкая волна подорожаний заметней глазу, а значит имеет гораздо больший потенциал повлиять на голосование, чем постепенный рост цен, имевший место в годы правления Биньямина Нетаниягу.

"Ликуду" предстоит немало попотеть, объясняя израильтянам, из каких средств Нетаниягу будет осуществлять планы и проекты, вошедшие в экономическую программу, а также – что мешало осуществить их на протяжении 12 лет пребывания "Ликуда" у власти. Однако в окружении Нетаниягу полагают, что тяжелая экономическая нагрузка, легшая на плечи израильтян в последние месяцы, лишит их желания задавать слишком много вопросов тому, кто так уверенно обещает все проблемы решить.

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Парадоксальным образом, но тактика, выбранная "Ликудом", может оказаться на руку министру финансов Либерману. По широко распространенному мнению, министерство финансов – кладбище мандатов для партии, лидер которой ответственен за это ведомство. Однако Либерману есть что представить избирателям именно в той сфере, которая для многих является наиболее ценной – нетто, поступающее на счет. Доход многих слоев населения увеличился за год работы последнего правительства. И если главной темой предвыборной повестки дня станет экономика, то Либерман получит возможность напомнить об этом избирателям. Что окажет большее влияние на избирателей – повышение цен и обещания "Ликуда" его остановить или ощутимое увеличение доходов и напоминание, что цены начали расти задолго до создания этого правительства? Ответ мы получим в начале ноября.

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То, насколько социальные вопросы будут играть роль в предвыборной кампании, все видели и на мероприятии открытия кампейна партии "Еш Атид", когда группа активистов движения врачей-стажеров ворвалась в помещение с криками: "Вы обещали сократить наши дежурства". Фраза "вы обещали" – серьезная угроза для любого правительства. Это не мешает тем, кто претендует на власть, обещать даже то, что заведомо невозможно выполнить.

Мероприятие по открытию предвыборной кампании "Еш Атид" полностью соответствовало израильским политическим стандартам. Музыка, активисты (в какой-то момент полиция прекратила доступ людей в помещение, опасаясь давки), энергичное выступление главы партии, который одновременно является премьер-министром. Однако было что-то неуверенное в атмосфере, в овациях, даже в том тоне, которым Яир Лапид обещал собравшимся победу на выборах, стабильное правительство и "подлинную" борьбу с дороговизной жизни. Складывается впечатление, что Лапид сам не очень верит в том, что останется в канцелярии премьер-министра после выборов.

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На этой неделе всем казалось, что произошло почти невероятное. Правые партии были близки к достижению соглашения о совместном участии в выборах задолго до дедлайна. Иными словами, задолго до последнего срока подачи предвыборных списков в Центризбирком. Если есть в этом мире что-то постоянное, то это способность правых партий, особенно партий национально-религиозного лагеря пререкаться о формировании списка в прямом смысле слова до последних часов и минут. И поэтому, когда стало известно, что Бецалель Смотрич предложил Итамару Бен-Гвиру формулу, почти полностью отвечающую требованиям "Оцма Иегудит", первой реакцией было огромное удивление. Бен-Гвир требовал создать паритетный список (пять представителей "Ционут Датит" в первой десятке и пять представителей "Оцма Иегудит"). Еще совсем недавно Смотрич в частных беседах называл это предложение "наглостью", однако в последние дни изменил свое мнение. Возможно на него повлияли опросы, по данным которых Бен-Гвир продолжает набирать популярность, возможно свою роль сыграли угрозы со стороны канцелярии главы оппозиции. Нетаниягу, который более всего боится утраты голосов из-за раскола в правом лагере и дал понять Смотричу и Бен-Гвиру, что, если они не договорятся, он сделает все, чтобы утопить одну из этих двух партий. Смотрич понял, что этой партией может стать его партия, и пошел на попятный. Однако в правом лагере приняли решение соблюсти законы жанра и не приходить к соглашению так легко. На Смотрича обрушился шквал критики за чрезмерно "щедрое" предложение, которое он сделал Бен-Гвиру, и еще не подписанное соглашение затрещало. Смотрич требует отдать седьмое место, которое он уже предложил партии Бен-Гвира, бывшему замглавы МАХАШ Моше Сааде. Бен-Гвир отказался. Переговоры продолжаются, мало кто сомневается, что они завершатся успешно, и весь вопрос, когда это произойдет – за два часа до закрытия предвыборных списков или немного раньше.

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Партия "А-Руах а-Ционут" впала в кому, едва успев родиться. После нескольких опросов, проведенных сразу после презентации проекта Айелет Шакед и Йоаза Хенделя, в которых партия проходила электоральный барьер, ситуация вернулась на круги своя. И дело не только в опросах. На данный момент нет на горизонте весомой фигуры, способной дать общественную легитимацию Шакед и Хенделю в глазах их недавних избирателей. Левоцентристы убеждены, что Шакед, если она пройдет в Кнессет, даст Нетаниягу возможность сформировать то самое узкое правительство, против которого она сейчас бурно выступает. Правые убеждены, что "единожды солгав" Шакед вновь ласт опору левоцентристскому правительству. Полное отсутствие кредита доверия вкупе с невнятными посылами приводит к тому, что электоральный потенциал новой партии, который и без того был невелик, сокращается. Добавьте к этому решение Ширли Пинто покинуть список, так как Шакед предоставила ей нереальное шестое место в списке, и станет ясно, насколько туманны перспективы Шакед и Хенделя. В настоящий момент Шакед заявляет, что намерена идти до конца. Однако слова – словами, а деньги – деньгами. Министр внутренних дел выделила лишь миллион шекелей на первую часть предвыборной кампании. В политических кругах убеждены, что, если тенденция не изменится, Нетаниягу поведет мощнейшую атаку на партию Шакед и Хенделя, и им придется очень серьезно взвесить вопрос о целесообразности участия в выборах.

На противоположном фланге, в партии МЕРЕЦ, борьба между Заавой Гальон и Яиром Голаном постепенно переходит в фазу "бой без правил". Голан обвиняет аппарат партии в откровенном оказании помощи Гальон, называет ее "человеком прошлого" и призывает не использовать риторику, которая может оттолкнуть избирателей. (Из уст человека, назвавшего поселенцев "недочеловеками", а бывшего премьер-министра "раковой опухолью", такие призывы звучат особенно забавно). Заава Гальон в свою очередь назвала Голана эйджистом и мизогином. Складывается впечатление, что избиратели МЕРЕЦ затрудняются отдать кому-либо предпочтение: по всем опросам МЕРЕЦ во главе с Гальон набирает всего на один мандат больше, чем во главе с Голаном. В самой партии убеждены, что Гальон является явным фаворитом, однако, когда речь идет о внутрипартийных выборах, нельзя что-либо уверенно предсказывать.

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На будущей неделе ожидаются события, которые в прошлые времена могли стать пиками предвыборной кампании. В "Ликуде" и в "Аводе" пройдут праймериз в предвыборный список. Сегодня это событие имеет большее значение для "Ликуда", и там развернулась жесточайшая борьба за места. Кто станет первой леди "Ликуда" Останется ли ею Мири Регев или ей бросит вызов Галит Дистель-Атабриан? Кто займет первое место? Несколько раз этого успеха добивался Юлий Эдельштейн, однако ожидается, что его намерение баллотироваться на праймериз против Биньямина Нетаниягу может оттолкнуть часть избирателей. Фаворитом этих выборов называют Ярива Левина. И главное – кто из экстравагантных фигур, из тех, кто, по словам Биньямина Нетаниягу, помогает ему "слишком сильно", войдет в список, а кто останется за его пределами. Главной тактической задачей "Ликуда" на этих выборах является возвращение более чем 200 тысяч избирателей, не проголосовавших за "Ликуд" на прошлых выборах. Состав списка имеет не последнее значение для выполнения этой задачи. Так во избежание неприятностей партийный суд снял с праймериз кандидатуру активиста, имеющего уголовное прошлое. Меньше всего Биньямин Нетаниягу хочет скандальных разоблачений и эксцентричных выходок кого-либо из кандидатов.

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В "Аводе" все немного проще, но и гораздо теснее. Там не претендуют на власть, там всего лишь стремятся попасть в число 5-7 счастливчиков,, обеспечивших себе реальное место в списке. Однако на этой неделе глава партии Мерав Михаэли получила болезненный щелчок от депутатов конференции "Аводы". Одновременно с утверждением устава выборов активисты партии отклонили требование Михаэли упразднить должность генсека. Само по себе это решение не имеет большого значения для "Аводы" и ее списка: для генсека забронировано 11-е место, которое сейчас далеко от того, чтобы считаться реальным. Однако ситуация, при которой активисты партии показывают председателю зубы, может аукнуться и в ходе праймериз в предвыборный список, если вдруг на реальных местах окажутся совсем не те, кого хочет Михаэли, и позднее, когда и если вновь возникнет вопрос о совместном участии "Аводы" и МЕРЕЦ в выборах.

В далеком от глав светских избирателей ультраортодоксальном лагере идет настоящая война – и даже самые смелые в прогнозах журналисты и функционеры этого сегмента звучат крайне осторожно, когда речь заходит о будущем блока "Яадут а-Тора". Моше Гафни ("Дегель а-Тора") и Ицхак Гольдкнопф ("Агудат Исраэль") продолжают обмениваться нападками. Внешне главным поводом к распрям являются намеки Гафни на союз с Ганцем или даже Лапидом после выборов. На практике же все понимают, что причина раскола не в этом. Гафни не хочет делиться властью с Гольдкнопфом, который едва заменил Яакова Лицмана во главе "Агудат Исраэль". Гольдкнопф требует ротации во главе "Яадут а-Тора". Гафни на данный момент об этом не желает и слышать.

Скандал однако разгорелся не только в благородном семействе ашкеназских ультраортодоксов. На этой неделе война между "Яадут а-Тора" и ШАС, которая долгое время велась за кулисами, внезапно прорвалась наружу. Произошло это на фоне напряженности между "Яадут а-Тора" и "Ликудом". Приближенные Нетаниягу всерьез опасаются возможности того, что если у Нетаниягу не будет 61 мандата, ультраортодоксы, которые и без того не в восторге от идеи выборов, повернутся к "Ликуду" спиной и поддержат того же Бени Ганца, с которым у них очень хорошие отношения. Арье Дери решил успокоить страсти. "Я гарантирую, что все ультраортодоксальные партии поддержат Нетаниягу, останутся в нашем блоке", – провозгласил он на конференции "Гуш-Катиф". Многим сразу вспомнились те самые гарантии, которые Дери давал Ганцу, когда убеждал его рискнуть и пойти на коалицию с Нетаниягу. Но Гафни услышал в заявлении Дери другое: надменность и патернализм. "Пусть он занимается своими делами и оставит этот надменный тон", – заявил Гафни.

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Несмотря на небывалый масштаб конфликта, по всеобщему мнению в итоге ультраородксльные партии будут баллотироваться в той же форме, что и раньше.

И последнее. На этой неделе депутат Кнессета Михаль Шир перешла из блока "Кахоль Лаван" – "Тиква Хадаша" в партию "Еш Атид". Заявление Шир о переходе из одной партии в другую более всего напоминало сообщение футболиста, переходящего из одного клуба в другой. "Завершается важная и интересная веха в моей жизни", – заявила Шир, добавив, что партия Лапида является центральной силой в политической системе.

Михаль Шир появилась в израильской политике как парламентская помощница Гидеона Саара. Затем она долго и старательно пробивалась в предвыборный список "Ликуда". Все это только для того, чтобы с тем же Сааром уйти в "Тиква Хадаша", а теперь, когда Саар и Ганц дали Шир 14-е место в списке, депутат в третий раз за 20 месяцев сменила партию. Достаточно несложного поиска в гугле, чтобы узнать, что именно говорила Шир про Яира Лапида совсем еще недавно. Даже по меркам израильской политики шаг Михаль Шир вызвал неприязнь.

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Матан Каана ищет новую партию, так как старая, по его мнению, перестала осуществлять свою главную задачу – отстранение Нетаниягу от власти. Эли Авидар создает свою партию, так как подобно многим ивритоязычным политикам в НДИ не сошелся характером с Авигдором Либерманом. В шаге Михаль Шир не было ни грамма политики, ни пригоршни идеологической дискуссии. Нетто – оппортунизм и поиск места. "Вас не должно это удивлять, – сказал в эфире "Кан РЭКА профессор Бар-Иланского университета Ашер Коэн. – В период, когда вся политика построена на личном, такие переходы скоро будут совершенно естественным явлением". Очень хочется надеяться, что профессор неправ.