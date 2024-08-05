ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию "министра экономики" ХАМАСа в Газе

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в секторе Газы высокопоставленного активиста ХАМАСа Абада аз-Зарии. В сообщении ЦАХАЛа сказано, что аз-Зария не только возглавлял производственный отдел в военной структуре ХАМАСа, но и занимал пост министра экономики ХАМАСа в Газе.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что производственный отдел, которым руководил аз-Зария, занимался расширением возможностей ХАМАСа в области вооружений, в том числе путем обмена информацией с другими террористическими организациями по всему Ближнему Востоку.

Подчеркивается, что Абад аз-Зария также был причастен к захвату контроля над гуманитарной помощью, поступающей в сектор Газы, и в управлении контролируемыми ХАМАСом рынками. Кроме того, он отвечал за распределение топлива, газа и др.

Ранее источники в Газе сообщали, что в результате удара, нанесенного 4 августа ВВС ЦАХАЛа по цели в районе Дир аль-Балаха, погиб заместитель министра экономики (в не министр экономики) в правительстве ХАМАСа Абад аль-Фаттах аз-Зария. В сообщении хамасовского "Палестинского информационного центра" говорилось, что заместитель министра погиб вместе со своей матерью.