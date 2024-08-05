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Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа прокомментировал слухи "об атаке Ирана в ближайшие часы"

время публикации: 05 августа 2024 г., 22:55 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 22:58
Пресс-секретарь ЦАХАЛа прокомментировал слухи "об атаке Ирана в ближайшие часы"
Avshalom Sassoni/Flash90

На фоне слухов о том, что в ближайшие часы Иран атакует Израиль, пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари в своем Х-блоге опубликовал сообщение, в котором говорится, что указания Управления тылом не изменились.

"В свете последних публикация и вызываемых ими вопросов важно уточнить – нет изменений в указаниях Управления тылом для населения. Мы постоянно держим руку на пульсе, и, если произойдут изменения, мы немедленно об этом сообщим", – написал он.

Израиль
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