Пресс-секретарь ЦАХАЛа прокомментировал слухи "об атаке Ирана в ближайшие часы"

На фоне слухов о том, что в ближайшие часы Иран атакует Израиль, пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари в своем Х-блоге опубликовал сообщение, в котором говорится, что указания Управления тылом не изменились.

"В свете последних публикация и вызываемых ими вопросов важно уточнить – нет изменений в указаниях Управления тылом для населения. Мы постоянно держим руку на пульсе, и, если произойдут изменения, мы немедленно об этом сообщим", – написал он.