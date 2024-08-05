Пресс-секретарь ЦАХАЛа прокомментировал слухи "об атаке Ирана в ближайшие часы"
время публикации: 05 августа 2024 г., 22:55 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 22:58
На фоне слухов о том, что в ближайшие часы Иран атакует Израиль, пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари в своем Х-блоге опубликовал сообщение, в котором говорится, что указания Управления тылом не изменились.
"В свете последних публикация и вызываемых ими вопросов важно уточнить – нет изменений в указаниях Управления тылом для населения. Мы постоянно держим руку на пульсе, и, если произойдут изменения, мы немедленно об этом сообщим", – написал он.
נוכח הפרסומים בשעה האחרונה והשאלות שהם מעוררים, חשוב להבהיר - אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אנחנו עם האצבע על הדופק כל הזמן, ובמידה ויהיה שינוי נעדכן אתכם מיד— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) August 5, 2024
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