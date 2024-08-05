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Трамп: "Я слышал, этой ночью Иран атакует Израиль". У Пентагона таких данных нет

время публикации: 05 августа 2024 г., 22:32 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 22:58
Трамп: "Я слышал, этой ночью Иран атакует Израиль". У Пентагона таких данных нет
AP Photo/Evan Vucci

Экс-президент США Дональд Трамп во время стрима популярного американского блога Адина Росса заявил, что ближайшей ночью Иран атакует Израиль. "Из того, что я слышал, этой ночью Иран атакует Израиль", – сказал он, добавив: "Это не секретная информация. И, если бы я был президентом, никто бы не решился говорить о такой атаке. Сто процентов, что такого бы не произошло".

В то же время, официальный представитель Пентагона в интервью арабской службе новостей телеканала Sky News сказал, что "в Иране не было зафиксировано никакой активности, которая бы свидетельствовала, что атака на Израиль будет осуществлена в ближайшие часы".

На фоне слухов о том, что в ближайшие часы Иран атакует Израиль, пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари в своем Х-блоге опубликовал сообщение, в котором говорится, что указания Управления тылом не изменились. "В свете последних публикация и вызываемых ими вопросов важно уточнить - нет изменений в указаниях Управления тылом для населения. Мы постоянно держим руку на пульсе, и, если произойдут изменения, мы немедленно об этом сообщим", - написал он.

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