Ночью ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео
время публикации: 05 августа 2024 г., 08:19 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 08:26
ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 5 августа израильскими ВВС был атакован ряд объектов "Хизбаллы" в южном Ливане – в частности, склад оружия в Кфар-Киле.
Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Шебаа и Рашия аль-Фухар.
Подтверждаются перехват ночью подозрительной воздушной цели и падение БПЛА-камикадзе в районе Малкии.