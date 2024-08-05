Ночью ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 5 августа израильскими ВВС был атакован ряд объектов "Хизбаллы" в южном Ливане – в частности, склад оружия в Кфар-Киле.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Шебаа и Рашия аль-Фухар.

Подтверждаются перехват ночью подозрительной воздушной цели и падение БПЛА-камикадзе в районе Малкии.