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Израиль

Ночью ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео

время публикации: 05 августа 2024 г., 08:19 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 08:26
Ночью ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 5 августа израильскими ВВС был атакован ряд объектов "Хизбаллы" в южном Ливане – в частности, склад оружия в Кфар-Киле.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Шебаа и Рашия аль-Фухар.

Подтверждаются перехват ночью подозрительной воздушной цели и падение БПЛА-камикадзе в районе Малкии.

Израиль
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