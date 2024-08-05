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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 5 августа: операции в Шхеме, около Туль-Карема и Рамаллы

время публикации: 05 августа 2024 г., 06:29 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 06:52
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 5 августа: операции около Шхема, Туль-Карема, Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 5 августа действовали в Шхеме и около Шхема (в Байт-Фурике), около Туль-Карема (в Байт-Лиде), около Калькилии (в Наби Элиасе), около Рамаллы (в Байтине, Хирбат ат-Тире, Айн Мисбахе), в Хизмэ (к северу от Иерусалима), в районе лагеря Аль-Азза в Бейт-Лехеме.

Происходили столкновения.

Террористы обстреляли израильский поселок Бекаот, юго-восточней Тубаса.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 5 августа.

Пограничная полиция действовала в иерусалимском квартале Сильван.

Израиль
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