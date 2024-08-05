Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 5 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-29 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 20-33, на побережье Мертвого моря – 28-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-34, на Голанских высотах – 20-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31-32 градуса, высота волн – 40-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 10 км/ч).

Во вторник-четверг – без существенных изменений.