Слушание по делу насильника Бени Селы о домогательствах к охранницам пройдет в камере тюрьмы

Судья мирового суда в Беэр-Шеве Амир Дорон решил провести слушание в камере №7 8-го блока тюрьмы "Эшель" по представлению доказательств по делу, в рамках которого известный насильник Бени Села обвиняется в домогательствах к женщинам-охранницам. Об этом пишет сайт Ynet.

В публикации Лирана Тамари сказано, что слушание будет проходить в присутствии судьи, обвинения, защиты и обвиняемого. Кроме того, для дачи показаний в камеру будут вызваны охранницы, пострадавшие в результате действий заключенного.

Согласно обвинительному заключению, во время Йом Кипура 2023 года Села мастурбировал, глядя на охранницу, обращался к ней с оскорбительными призывами и просил подойти к нему поближе. Ранее другие охранницы жаловались на аналогичные действия с его стороны.

Бени Села был признан виновным в 13 случаях изнасилований и в 1999 году начал отбывать 35-летний тюремный срок. 24 ноября 2006 года Села бежал из здания Тель-Авивского мирового суда, куда его привезли на слушания по просьбе об улучшении условий заключения. Выйдя из машины, он ускользнул от полицейских и, несмотря на то, что его руки закованы в наручники, забрался на стену, спрыгнул на крышу машины сопровождения и скрылся в районе Тель-Авивского музея. Его арестовали 6 декабря в Нагарии. За побег он получил еще четыре года к своему сроку.

Позднее он получил еще полгода тюрьмы за домогательства в отношении сотрудницы тюрьмы. Всего на настоящий момент срок заключения Бени Селы составляет более 42 лет, и освободиться он должен в 2042 году. В соответствии с законом, по истечении двух третей срока заключенный может подать просьбу об условно-досрочном освобождении.

Бени Села является одним из самых известных секс-преступников Израиля, его имя всплывало, в частности, в рамках дела об убийстве школьницы Таир Рады: во время обсуждения увеличения его наказания за совершенный побег, Села заявил в суде, что во время побега он в изнасиловал четырех женщин в Кацрине, а также предпринял три попытки изнасилования в Тель-Авиве. Кроме того, он заявлял, что именно он убил Таир Раду.

В день, когда Таир Рада была убита, Села находился в бегах. На следующий день после убийства он угнал машину, а спустя двое суток был задержан в Нагарии. У полиции нет информации о том, где Села находился в момент убийства. В прокуратуре заявили, что версия причастности Бени Селы к убийству была проверена, и следователи пришли к выводу, что этого не может быть.

Таир была убита в школе "Нофей Голан" в Кацрине 6 декабря 2006 года, в тот период, когда Села находился на свободе. Суд обвинил в убийстве девочки работавшего на ремонте в школе Романа Задорова 1978 года рождения. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.

В 2023 году окружной суд в Нацерете оправдал Романа Задорова в связи с "обоснованными сомнениями", однако поскольку он не был оправдан из-за непричастности к этому преступлению, никаких компенсаций за 16 проведенных в тюрьме лет Задоров не получил. Настоящий убийца Таир Рады не найден до сих пор.