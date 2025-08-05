x
05 августа 2025
|
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 августа 2025
|
05 августа 2025
|
последняя новость: 17:01
05 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу не пригласил Смотрича и Бен-Гвира на совещание по поводу войны в Газе

Биньямин Нетаниягу
Бецалель Смотрич
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 05 августа 2025 г., 16:11 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 16:37
Нетаниягу не пригласил Смотрича и Бен-Гвира на совещание по поводу войны в Газе
Olivier Fitoussi/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созывает специальное совещание по вопросу о дальнейших шагах в секторе Газы.

Как сообщает издание "Исраэль а-Йом", на совещание не приглашены министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Они входят в состав узкого кабинета министров, управляющего военными действиями. Несмотря на это, Нетаниягу воздержался от того, чтобы пригласить их на совещание, ограничившись министром обороны Исраэлем Кацем, министром стратегического планирования Роном Дермером, а также начальником генерального штаба ЦАХАЛа Эялем Замиром.

Это второй случай, когда Нетаниягу не приглашает Смотрича и Бен-Гвира на важные совещания. В прошлый раз он так поступил, когда речь шла о расширении военной помощи сектору Газы. Позднее приближенные Нетаниягу объяснили этот шаг "нежеланием вынуждать министров нарушать шаббат".

Отметим, что на данный момент не назначено заседание военно-политического кабинета в полном его составе. На такие заседания премьер-министр обычно приносит решения, согласованные с главами оборонных структур. Судя по всему, пока таких решений нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 июля 2025

Нидерланды объявили министров Смотрича и Бен-Гвира персонами нон-грата