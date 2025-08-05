Нетаниягу не пригласил Смотрича и Бен-Гвира на совещание по поводу войны в Газе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созывает специальное совещание по вопросу о дальнейших шагах в секторе Газы.

Как сообщает издание "Исраэль а-Йом", на совещание не приглашены министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Они входят в состав узкого кабинета министров, управляющего военными действиями. Несмотря на это, Нетаниягу воздержался от того, чтобы пригласить их на совещание, ограничившись министром обороны Исраэлем Кацем, министром стратегического планирования Роном Дермером, а также начальником генерального штаба ЦАХАЛа Эялем Замиром.

Это второй случай, когда Нетаниягу не приглашает Смотрича и Бен-Гвира на важные совещания. В прошлый раз он так поступил, когда речь шла о расширении военной помощи сектору Газы. Позднее приближенные Нетаниягу объяснили этот шаг "нежеланием вынуждать министров нарушать шаббат".

Отметим, что на данный момент не назначено заседание военно-политического кабинета в полном его составе. На такие заседания премьер-министр обычно приносит решения, согласованные с главами оборонных структур. Судя по всему, пока таких решений нет.