Нидерланды объявили министров Смотрича и Бен-Гвира персонами нон-грата

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил членам парламента о решении правительства страны объявить персонами нон-грата министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Решение аргументируется "подстрекательством к насилию против палестинцев, призывами к расширению незаконных поселений и к этнической чистке в секторе Газы".

Посол Израиля в Гааге будет вызван в связи с "нестерпимой и подлежащей оправданию ситуацией в секторе Газы".