Нидерланды объявили министров Смотрича и Бен-Гвира персонами нон-грата
время публикации: 29 июля 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 07:52
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил членам парламента о решении правительства страны объявить персонами нон-грата министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.
Решение аргументируется "подстрекательством к насилию против палестинцев, призывами к расширению незаконных поселений и к этнической чистке в секторе Газы".
Посол Израиля в Гааге будет вызван в связи с "нестерпимой и подлежащей оправданию ситуацией в секторе Газы".
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