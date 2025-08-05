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Израиль

Нетаниягу провел совещание по Газе. "Он настроен на оккупацию"

Война "Железные мечи"
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 05 августа 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 19:32
Нетаниягу провел совещание по Газе. "Он настроен на оккупацию"
Коби Гидеон/GPO

Завершилось совещание при участии премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министров обороны и стратегического планирования, а также начальника генерального штаба ЦАХАЛа.

После завершения совещания канцелярия премьер-министра распространила заявление, в котором говорится, что совещание продолжалось более трех часов. "Начальник генштаба представил предложения по развитию военной операции в Газе. ЦАХАЛ готов к реализации любого решения, которое будет принято военно-политическим кабинетом", – говорится в заявлении канцелярии.

Как сообщает "Кан 11" со ссылкой на осведомленные источники, "настроение премьер-министр направлено на оккупацию Газы".

Заседание военно-политического кабинета до сих пор не назначено. По сообщениям некоторых СМИ, заседание военно-политического кабинета состоится 7 августа.

Израиль
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