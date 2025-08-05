Насилие в арабском секторе: в Лоде убит 19-летний житель города

Полиция ведет расследование убийства 19-летнего жителя Лода, который был смертельно ранен в своем автомобиле в результате стрельбы.

Представители "Маген Давид Адом" сообщают, что к моменту их прибытия пострадавший уже не подавал признаков жизни, и реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

Не прекращая реанимации, его отвезли в больницу, где врачи констатировали смерть.

Полиция полагает, что речь идет об очередном криминальном конфликте на арабской улице, идет сбор улик с места происшествия и другие оперативные работы.