Насилие в арабском секторе: в Лоде убит 19-летний житель города
время публикации: 05 августа 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 18:21
Полиция ведет расследование убийства 19-летнего жителя Лода, который был смертельно ранен в своем автомобиле в результате стрельбы.
Представители "Маген Давид Адом" сообщают, что к моменту их прибытия пострадавший уже не подавал признаков жизни, и реанимационные мероприятия оказались безуспешными.
Не прекращая реанимации, его отвезли в больницу, где врачи констатировали смерть.
Полиция полагает, что речь идет об очередном криминальном конфликте на арабской улице, идет сбор улик с места происшествия и другие оперативные работы.
Ссылки по теме