x
05 августа 2025
|
последняя новость: 12:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 августа 2025
|
05 августа 2025
|
последняя новость: 12:36
05 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Отчет ЦАХАЛа: атакованы террористы на севере и юге сектора Газы. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 августа 2025 г., 11:12 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 11:22
Отчет ЦАХАЛа: атакованы террористы на севере и юге сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает боевые действия против террористических группировок по всему сектору Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа публикует краткий отчет за последние сутки.

Силы 36-й дивизии продолжают уничтожать террористов и террористическую инфраструктуру на юге сектора Газы. За последние 24 часа 282-я артиллерийская бригада "Голан" атаковала более 30 целей, включая оперативные здания и квартиры, которые использовались террористами ХАМАСа.

Бойцы 188-й бригады уничтожили здание, в котором находился вход в туннель, и ликвидировали террористов, приблизившихся к израильским военным.

На севере сектора Газы силы бригады "Гивати" (162-я дивизия) действуют в районе Бейт-Хануна, уничтожая оружие и туннели.

Силы 99-й дивизии ведут работы по обнаружению и уничтожению террористической инфраструктуры на севере сектора Газы. За последние сутки 990-я артиллерийская бригада уничтожила ряд террористов и атаковала военные объекты террористических организаций в секторе, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 августа 2025

669-й день войны: обстрел из Йемена, удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии