Отчет ЦАХАЛа: атакованы террористы на севере и юге сектора Газы. Видео

ЦАХАЛ продолжает боевые действия против террористических группировок по всему сектору Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа публикует краткий отчет за последние сутки.

Силы 36-й дивизии продолжают уничтожать террористов и террористическую инфраструктуру на юге сектора Газы. За последние 24 часа 282-я артиллерийская бригада "Голан" атаковала более 30 целей, включая оперативные здания и квартиры, которые использовались террористами ХАМАСа.

Бойцы 188-й бригады уничтожили здание, в котором находился вход в туннель, и ликвидировали террористов, приблизившихся к израильским военным.

На севере сектора Газы силы бригады "Гивати" (162-я дивизия) действуют в районе Бейт-Хануна, уничтожая оружие и туннели.

Силы 99-й дивизии ведут работы по обнаружению и уничтожению террористической инфраструктуры на севере сектора Газы. За последние сутки 990-я артиллерийская бригада уничтожила ряд террористов и атаковала военные объекты террористических организаций в секторе, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.