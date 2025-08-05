"Кан": Нетаниягу работает над снижением напряженности между США и Россией

В последние недели канцелярия премьер-министра Израиля активно работала над снижением уровня напряженности, возникшей между лидерами РФ и США из-за непрекращающейся войны в Украине, передает "Кан".

Источники, близкие к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, сообщили, что он, с ведома президента США Дональда Трампа, работает над снижением напряженности между Соединенными Штатами и Россией. Впервые информация об этом прозвучала утром 5 августа в программе "Кальман и Либерман" ("Кан Бет").

4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу беседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Предыдущий их разговор состоялся 28 июля. Сообщалось, что главной темой обсуждения была иранская проблема. Но, судя по сообщению "Кан", этой темой разговоры не ограничивались.

Корреспондент "Кан" Михаэль Шемеш передает: "Канцелярия премьер-министра в последние недели активно работала с Россией, стремясь урегулировать ряд вопросов и снизить уровень напряженности, возникшей между двумя странами на фоне войны в Украине и настойчивого стремления президента России Владимира Путина продолжать боевые действия".

Два источника, близких к Нетаниягу, подтвердили "Кан", что Трамп был проинформирован о переговорах с Путиным.

Нетаниягу регулярно не только беседует с Путиным по телефону. В прошлые годы он многократно встречался с ним. Впрочем, последняя такая встреча состоялась в 2020 году. Однако с сентября 2015-го (до 2020 года), когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе, Нетаниягу и Путин встречались 15 раз. Нетаниягу был одним из немногих государственных лидеров, присутствовавших на Параде Победы в Москве 9 мая 2018 года. После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались пять раз: на полях парижской конференции (11 ноября 2018 года), в Москве (27 февраля и 4 апреля 2019 года), в Сочи (12 сентября 2019 года), в Иерусалиме (23 января 2020 года) и снова в Москве (30 января 2020 года, когда вместе с Нетаниягу в Израиль вернулась осужденная в РФ израильтянка Наама Иссахар). В окружении Нетаниягу давали понять, что во многом позитивные отношения между Москвой и Иерусалимом являются следствием личных отношений Путина и Нетаниягу. После того, как власти РФ развязали полномасштабную войну против Украины (в феврале 2022 года) и активизировали военное сотрудничество с Ираном, личных встреч Путина и Нетаниягу не было.