Минздрав ХАМАСа: в Газе с начала войны убиты более 61000 человек

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) объявило 5 августа 2025 года, что с начала боевых действий (7 октября 2023 года) в секторе Газы погибли не менее 61020 человек, более 150 тысяч получили ранения различной степени тяжести.

По данным хамасовского минздрава, за последние сутки в Газе в больницы были доставлены тела 84 убитых и 644 раненых.

Информация минздрава Газы не поддается проверке. Сколько среди убитых и раненых боевиков террористических группировок, минздрав ХАМАСа не уточняет.

В отчетах минздрава Газы не разделяют погибших и раненых мирных граждан и боевиков, а также утверждают, что все жертвы являются следствием действий ЦАХАЛа, хотя очевидно, что многие погибают в результате действий боевиков террористических организаций или по иным причинам, не связанным напрямую с операцией, которую проводит израильская армия в Газе.

По данным минздрава Палестинской автономии, более 39% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 19% – женщины, 32% – несовершеннолетние, более 8% – пожилые люди. Эту информацию также невозможно проверить. Отметим, что в "несовершеннолетние" в Газе обычно записывают всех, кто не достиг 19-летия.

Война "Железные мечи" в Газе началась 7 октября 2023 года после нападения на Израиль террористов, убивших более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захвативших в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.