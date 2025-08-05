Завершена серия испытаний системы ПРО "Праща Давида"

Израильское управление противоракетной обороны и концерн "Рафаэль" завершили серию испытаний системы ПРО "Праща Давида" в рамках процесса оперативного обучения.

"Праща Давида" успешно выполнила боевые стрельбы по сценариям, имитирующим будущие угрозы, расширив свои возможности и способность действовать в различных боевых ситуациях, говорится в официальном сообщении.

Система "Праща Давида", разработанная для поражения широкого спектра целей – реактивных снарядов, обычных и крылатых ракет, самолетов и БПЛА – представляет собой центральный слой защиты в комплексной многоуровневой архитектуре ПВО и ПРО Израиля, которая также включает в себя системы "Хец", "Железный купол" и перспективную лазерную систему "Железный луч".