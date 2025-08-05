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Израиль

"Банк террора" изъят в ходе операции в Иудее и Самарии

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 августа 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 18:10
"Банк террора" изъят в ходе операции в Иудее и Самарии
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на вторник, 5 августа, бойцы пограничной полиции МАГАВ Иудеи и Самарии и бойцы разведроты десантных войск ЦАХАЛа действовали в деревне Бартаа на территории бригады "Менаше", руководствуясь информацией ШАБАКа.

В ходе операции были обысканы более 50 зданий, в которых обнаружили и конфисковали большое количество оружия и боеприпасов, сотни тысяч шекелей наличными, предназначенные для финансирования террора, и другие связанные с террором улики.

Двое подозреваемых в хранении террористических средств были арестованы.

Параллельно с этим военнослужащие ЦАХАЛа действовали еще в нескольких арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии: в Хевроне и в Ятте были задержаны четверо разыскиваемых за террор, еще один разыскиваемый был задержан в Туль-Кареме.

Израиль
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