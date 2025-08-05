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Израиль

Женщина получила тепловой удар на улице в Рамат-Гане, она в тяжелом состоянии

Мада
Рамат-Ган
время публикации: 05 августа 2025 г., 17:41 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 17:45
Женщина получила тепловой удар на улице в Рамат-Гане, она в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о 42-летней женщине с признаками теплового удара, пациентка находилась на улице Бен-Гурион в Рамат-Гане.

Медики прибыли на место и начали осмотр, женщина была очень красной, а температура ее тела достигла опасного для жизни уровня. Во время осмотра женщина потеряла сознание.

Снизив температуру тела пострадавшей при помощи наружного охлаждения и поставив ей капельницу, медики эвакуировали пострадавшую в отделение неотложной помощи больницы в тяжелом состоянии.

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