Женщина получила тепловой удар на улице в Рамат-Гане, она в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о 42-летней женщине с признаками теплового удара, пациентка находилась на улице Бен-Гурион в Рамат-Гане.

Медики прибыли на место и начали осмотр, женщина была очень красной, а температура ее тела достигла опасного для жизни уровня. Во время осмотра женщина потеряла сознание.

Снизив температуру тела пострадавшей при помощи наружного охлаждения и поставив ей капельницу, медики эвакуировали пострадавшую в отделение неотложной помощи больницы в тяжелом состоянии.